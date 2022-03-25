В Челябинской области в выходные ожидается сильный ветер

Синоптики также прогнозируют гололед

В предстоящие выходные, 26 и 27 марта, в Челябинской области прогнозируют ветреную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в субботу ожидается похолодание, а воскресенье в регионе существенно потеплеет.

В ночь на субботу в Челябинской области ртутные столбики опустятся до −12, −17°C, на юге области будет значительно теплее — до −6°C. Днем воздух прогреется до −3, +2°C, в низинах будет прохладнее — до −6°C. Переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный с переходом на юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ожидается −14, −16°C, днем столбики термометров покажут −2, 0°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный с переходом на юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 27 марта, в регионе температура воздуха составит −9, −14°C, на юге области прогнозируют понижение температуры до −19°C. Днем потеплеет до +3, +8°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров достигнут −12, −14°C, днем воздух прогреется до +3, +5°C. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.