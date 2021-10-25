Жители Челябинской области тратят на поиск работы в среднем пять месяцев

Это быстрее, чем в целом по России

Безработным жителям Челябинской области в среднем требуется четыре месяца и 26 дней, чтобы найти работу. В целом по России на это уходит больше времени — шесть месяцев и 27 дней. Данные сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

По наименьшей продолжительности поиска работы Челябинская область занимает второе место среди регионов Уральского федерального округа. Быстрее всех трудоустраиваются жители Ямало-Ненецкого автономного округа — за четыре месяца и три дня. Больше всего в УрФО времени на поиск работы уходит в Курганской области — восемь месяцев и 24 дня.

Отметим, за второй квартал текущего года в Челябинской области было уволено 60,4 тыс. человек. Это на 9,4 тыс. человек, или на 18,4%, больше, чем принято на работу за этот период (51 тыс. человек). С апреля по июнь в прошлом году было уволено 46,1 тыс. южноуральцев. Преимущественное количество сотрудников (48,8 тыс. человек) ушли с работы по собственному желанию. 3,6 тыс. южноуральцев уволились по соглашению сторон, 787 человек сократили, 7,2 тыс. работников назвали другие причины.