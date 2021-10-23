В селе Карталинского района конкурс на должность главы проведут повторно

Первый конкурс признали несостоявшимся

В начале октября конкурс на должность главы Еленинского сельского поселения Карталинского района признали несостоявшимся. На следующей неделе будет объявлен новый конкурс, сообщили ИА «Первое областное» в администрации района.

«С 26 октября стартует новый конкурс на соискание должности главы села»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, финал конкурса состоялся 7 октября. На должность тогда претендовали всего три человека: бывший сотрудник районной администрации Валерий Ишмаметьев, экс-участковый Еленинки Сергей Коркин (на сегодня — работник Новокаолинового ГОКа) и сотрудник того же горнообогатительного предприятия Иван Акмаев. Исполняющая обязанности главы Татьяна Костик на конкурс не заявилась. В день конкурса на заседание сельсовета собрались всего восемь из десяти депутатов, трое из которых испортили свои бюллетени. В результате конкурс признали несостоявшимся.

Еленинское сельское поселение осталось без главы в конце июня 2021 года. Тогда подал в отставку прежний глава Виталий Демарев. Исполнять обязанности первого лица осталась Татьяна Костик.