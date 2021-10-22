Сегодня, 22 октября, хоккейный клуб «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал домашнюю победу в уральском дерби над «Автомобилистом». Несмотря на игровое преимущество, «черно-белые» не смогли завершить матч в свою пользу в основное время, победную шайбу в серии послематчевых буллитов забросил Тему Пулккинен.
Матч для «черно-белых» получился очень сложным. Уральское дерби стартовало с быстрой шайбы хоккеистов «Автомобилиста». На пятой минуте Георгий Белоусов открыл счет и вывел гостей вперед. После пропущенной шайбы южноуральцы усилили давление на ворота Владимира Галкина и после затяжной комбинаций хозяева смогли забросить шайбу в ворота. Счёт в матче сравнял защитник «Трактора» Илья Карпухин — 1:1.
Во второй трети матча небольшое преимущество было у челябинцев. «Черно-белые» на экваторе встречи заработали и потом реализовали первое большинство в матче — отличился Лукаш Седлак. Но гости практически сразу отыграли отставание в счёте. Спустя минуты после взятия ворот Георгий Белоусов оформил дубль — 2:2. Ничья в уральском дерби перед заключительным отрезком игры.
По ходу третьей двадцатиминутки «черно-белые» после отличной комбинации в исполнении второго звена вновь вышли вперёд. Никита Тертышный замкнул передачу Ника Бэйлена и сделал счёт 3:2. Впрочем, спустя три минуты Райан Спунер броском из левого круга вбрасывания вновь сделал счет равным — 3:3. Не выявив победителя в основное время, встреча перешла в овертайм. В дополнительную пятиминутку победитель выявлен не был. Все решилось в серии буллитов, где точнее были «черно-белые» — 4:3. Победный бросок исполнил Тему Пулккинен.
«Сегодня важно было победить. Рады, что нам это удалось и удалось порадовать болельщиков. Это важно для уверенности. В начале матча было видно, что после предыдущей игры немного неуверенно начали, где-то робко. Тем не менее, выполняли задание, невынужденные ошибки приводили к опасным моментам у наших ворот. Сумели перестроиться, подкорректировать игру в перерыве, подсказали, на что обратить внимание. Ребята услышали, выполняли задание и победили», — рассказывает после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Следующий матч подопечные Анвара Гатиятулина проведут уже послезавтра, 24 октября. В Новосибирске челябинцы сыграют с местной «Сибирью». Начало матча — в 15:30.
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