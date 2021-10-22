В магнитогорском ТРК делают бесплатные ПЦР-тесты на ковид

Мобильный пункт развернулся с 18 октября

В Магнитогорске работает мобильный пункт по забору мазков на ПЦР-тест на новую коронавирусной инфекции. Он развернулся в ТРК «Семейный парк» с 18 октября. Ежедневно с 10:00 до 15:00 магнитогорцы могут бесплатно сдать анализ на тестирование, о его результатах пациента проинформируют либо по телефону, либо ответ придет на talon. zdrav74.ru, сообщает пресс-служба магнитогорской мэрии.

Процедура не занимает много времени: у человека берут мазок, затем зонд помещают в пробирку, и ножницы отрезают небольшую часть его часть — по нейтральной, чистой территории. На пробирке написан номер и ФИО пациента. Для процедуры необходим только паспорт.

«Такая мера достаточно эффективна, потому что, как правило, на тестирование приходят люди, которые считают себя здоровыми. Люди с какими-то симптомами заболеваний, конечно, больше обращаются в медучреждения. А выявление бессимптомных носителей — это очень важная часть», — рассказывает заведующая поликлиники с дневным стационаром ГАУЗ «Городская больница № 1 имени Г. И. Дробышева» Елена Рожкова.

В Челябинске мобильный пункт для сдачи ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию развернулся на пешеходной Кировке. Карета скорой помощи с медиками на борту стоит неподалеку от нулевой версты. Анализ можно сдать с 10:00 до 15:00 часов ежедневно. О том, что в регионе вновь вернулись к практике бесплатного тестирования на ковид, сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на прошедшем в пятницу брифинге.