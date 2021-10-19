Жители Челябинской области построили на 81% больше жилья

Всего в регионе введено в действие 1,3 млн кв. м жилплощади

В Челябинской области продолжает расти объем жилищного строительства. С января по сентябрь 2021 года в регионе построено 1,3 млн кв. м домов. Это на 25,3% больше, чем за девять месяцев 2020 года. Информацию сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.





Преимущественно показатель увеличивается за счет индивидуального строительства. Южноуральцы за январь — сентябрь построили 803,2 тыс. кв. м домов. По сравнению с прошлым годом это на 81% больше.

По данным Челябинскстата, рост жилищного строительства в Челябинской области в 2021 году начался с февраля. Тогда же произошло наиболее ощутимое увеличение показателя — на 67,1% относительно того же месяца 2020 года. Индивидуальное строительство самый заметный рост показало в апреле — в 3,4 раза.