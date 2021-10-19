На Челябинском тракторном заводе за долги отключили отопление

Без тепла осталось здание заводоуправления

В здании заводоуправления «ЧТЗ-Уралтрак» отключили подачу тепловой энергии. Тепло поступит в помещения после оплаты задолженности, сообщает пресс-служба «УСТЭК-Челябинск».

Завод задолжал за тепловую энергию более двух миллионов рублей. Если заводоуправление так и не рассчитается с долгами, минусовые температуры могут привести к разморозке системы теплоснабжения.

«Челябинский завод, входящий в состав концерна „Уралвагонзавод“ и группу „Ростех“, уже несколько лет занимает первую строчку в рейтинге должников Челябинской области за энергоресурсы. Помимо отопления, предприятие задолжало и за электроэнергию, на сегодняшний момент сумма долга составляет 272,4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

В отношении должника введено ограничение электроэнергии до уровня аварийной брони, однако завод несанкционированно потребляет электроэнергию, это грозит административным правонарушением.

Учитывая социальный статус промышленного предприятия, в 2020 и 2021 годах поставщик электроэнергии дважды шел навстречу должнику, заключая соглашения о реструктуризации долга с погашением в комфортном для предприятия графике. В августе текущего года ООО «ЧТЗ-Уралтрак» вновь нарушило график и не осуществило необходимый платеж, что вынудило ресурсоснабжающую компанию прибегнуть к крайним мерам.