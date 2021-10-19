В Челябинске задержали пьяного водителя, подозреваемого в краже крышек от люков

Составлен административный протокол

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Дорожные полицейские остановили автомобиль «Шевроле» под управлением 35-летнего мужчины. В багажнике машины правоохранители обнаружили крышку от канализационного люка. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Сотрудники Госавтоиспекции остановили автомобиль на улице Красного Урала и при осмотре багажника нашли крышку от люка, которая, как выяснилось позже, была снята с канализационного коллектора по улице Чайковского.

«Кроме того, сотрудниками ГИБДД у водителя были выявлены признаки опьянения. От законного требования полицейских пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. За отказ от процедуры освидетельствования в отношении водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ», — рассказали в городской ГИБДД.

В отделе полиции выясняют обстоятельства пропажи люков и устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Как ранее писал наш сайт, за восемь месяцев 2021 года зафиксировано более четырех тысяч украденных люков.

Напомним, ранее на еженедельном аппаратном совещании в городской мэрии доложили, что в Челябинске участились кражи люков, возможно, речь идет о серии преступлений. По словам главы города Натальи Котовой, кто-то делает это намеренно, чтобы навредить горожанам.

