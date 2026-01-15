Жители Челябинска на месячную зарплату могут купить 252 шаурмы

Популярный фастфуд подорожал из-за роста цен на мясо и овощи

Жители Челябинска на месячную зарплату могут позволить себе купить 252 шаурмы. Это на 19 штук больше, чем было три года назад. Ко Всемирному дню шаурмы, который отмечают 15 января, ИА «Первое областное» подсчитало индекс популярного фастфуда.

В Челябинске ассортимент шаурмы удивляет: более 10 видов различных начинок представлено в местном общепите. Готовят как по традиционным рецептам — с курицей, говядиной и свининой, так и с учетом вкусов горожан — есть в продаже вегетарианская, суперострая, с люля-кебабом (где много мяса). Лавашей чаще два вида — обычный и сырный, но встречаются и цветные — зеленый (со вкусом чеснока или шпината), розовый (бекон или томаты), черный (неизвестно что).





Цены на шаурму в Челябинске сильно варьируются не только от ее вида и состава, но и от места продажи. В киосках возле дома можно купить фастфуд от 250 рублей за штуку, в закусочных — от 350 рублей, в ресторанах подают от шеф-повара на красивом блюде стоимостью от 1000 рублей и выше.

Для подсчета индекса шаурмы мы взяли среднюю стоимость популярного фастфуда с курицей и овощами — 300 рублей за штуку (средний размер). А также уточнили среднюю начисленную зарплату в Челябинской области в конце 2025 года. По данным Челябинскстата, она составила 83 171,4 рубля. Таким образом, на месячную зарплату один челябинец может купить 252 шаурмы (и съедать по 8,4 штуки в день, но это, конечно, много и так нельзя).

Это на 19 штук больше, чем житель города мог позволить себе 3 года назад. Но в 2022 году средняя стоимость шаурмы в городе составляла 200 рублей. По словам владельцев заведений фастфуда, рост цен на продукцию вызван объективными факторами — удорожанием мяса и овощей, а также электроэнергии.

Кстати, в Челябинске чаще всего на вывесках павильонов пишут «шаурма», а не «шаверма», как заведено в Питере и Москве. «Так понятнее, и покупатель идет», — объясняют в местных шаурмячных.





