В Челябинске «индекс шаурмы» за год вырос на 2%

Подорожали огурцы и курица

Несмотря на расцвет аутентичной кухни в челябинских ресторанах, популярным фастфудом у горожан по-прежнему остается шаурма. 13 февраля отмечается очередной праздник в ее честь. В Международный день шаурмы корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, во сколько челябинским хозяйкам обойдется приготовление этого блюда у себя на кухне.

За основу мы взяли традиционный рецепт приготовления шаурмы среднего размера с курицей и овощами. При этом количество порций рассчитали на семью из 4 человек. Итак, для приготовления шаурмы в домашних условиях нам понадобится охлажденная мякоть курицы — 500 г, белокочанная капуста — 300 г, свежие огурцы — 2 шт., помидор — 1 шт., листы тонкого лаваша — 4 шт., томатный соус, сметана, растительное масло для жарки (3 ст. л.). Соль и перец мы не будем включать в расчеты: их количество индивидуально и не сильно влияет на конечную стоимость блюда.

Для подсчета стоимости шаурмы мы взяли средние розничные цены на основные ингредиенты у Росстата на 10 февраля 2026 года и 10 февраля 2025 года. Так, курица за год подорожала на 4,4%, огурцы — на 8,3%, сметана — на 3,6%, растительное масло — на 1,3%. При этом в рознице подешевели помидоры — на 0,3%, капуста — на 29,2%.

Мы сразу условились, что лаваш покупаем готовый для удобства и скорости приготовления блюда. Средняя его стоимость для 4 штук шаурмы в Челябинске составила 101,33 рубля. По остальным ингредиентам считали строго по граммовке в рецепте.

В итоге получилось, что приготовление шаурмы дома на 4 человек обойдется хозяйке в феврале 2026 года в 408,24 рубля. Это на 2% больше, чем в феврале 2025 года (400,36 рубля).

