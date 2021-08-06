Жена хоккеиста «Трактора» продает бизнес в Челябинске

Фастфуд «Вкрутую» ищет нового владельца

Бывшая ведущая микст-зоны матчей клуба «Трактор», жена хоккеиста Александра Тридчикова Екатерина Назарова, продает свой бизнес в сфере общепита — проект «Вкрутую». Под этим брендом работают фудтрак и бистро в «Гастропарке» в ТРК «Фокус», в меню — «полезный» фастфуд. Стоимость бизнеса — 2,9 млн рублей. Информация опубликована на сайте Avito.

Вместе с торговой маркой и точками продаж покупатель получит оборудование, технологические карты, базы контактов и поставщиков. Перейдут на работу к новому владельцу 20 сотрудников — бухгалтеры, SMM-специалисты, старшие и линейные сотрудники. Также к продаже предлагается мобильное приложение для заказа еды.

Екатерина Назарова не стала комментировать информацию о продаже бизнеса.

Брендированный зеленый фудтрак под брендом «Вкрутую» начал работать в Челябинске на площади рядом с памятником Курчатову в 2019 году. В меню — омлеты в банке с сыром или картофелем, тосты с авокадо, кесадильи. Также готовят яйца, курицу и кальмаров с необычными гарнирами на выбор (брокколи в устричном соусе и с арахисом, паста с соусом из тыквы, рис карри на кокосовом молоке). В 2020 году «Вкрутую» стал корнером «Гастропарка» в ТРК «Фокус».

Торговая марка «Вкрутую» зарегистрирована в апреле 2021 года. Она принадлежит хоккеисту клуба «Трактор» Александру Тридчикову. По данным «СБИС», он является индивидуальным предпринимателем. В 2019 году спортсмен оформил микропредприятие, которое работает в сфере общепита и доставки еды.

О том, почему, по мнению экспертов, «полезный» фастфуд не стал популярным в Челябинске, читайте на Bfm74.ru.