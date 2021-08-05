Южноуральцы примут участие в переписи на две недели позже

Исследование проведут с 15 октября по 14 ноября

Всероссийскую перепись населения перенесут на две недели позже. Главное статистическое исследование пройдет теперь с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Сроки проведения обсудили на совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Эту информацию до муниципалитетов Челябинской области довели в рамках регионального совещания по вопросам проведения переписи, сообщает пресс-служба областного правительства.

Челябинская область готовится к исследованию с начала 2019 года, которую координирует областная комиссия по подготовке и проведению ВПН-2020. Работают переписные комиссии во всех районах и городских округах области.

«Губернатор давал поручение главам — взять работу по подготовке к переписи на личный контроль, в том числе к 1 августа текущего года завершить наведение порядка в адресном хозяйстве, а именно: обеспечить наличие в муниципальных образованиях указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир. От этого зависит качество работы переписчиков, что в свою очередь влияет на качество итогов переписи населения в целом», — обратился к представителям муниципалитетов заместитель губернатора Егор Ковальчук.

По словам руководителя Челябинскстата Ольги Лосевой, на сегодняшний день полностью уточнены границы всех муниципальных образований, практически завершена работа по подбору помещений. Порядок в адресном хозяйстве осталось навести в 16% населенных пунктов региона.

Проведение переписи финансируется из федерального бюджета. Субвенции предоставляются из областного бюджета — местным. В региональной казне на эти цели запланировано более 51,4 млн рублей.

Всероссийская перепись населения, напомним, пройдет с применением цифровых технологий. Жители самостоятельно заполнят переписной листок на портале Госуслуг. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Моидокументы».