В Златоусте по просьбам жителей ремонтируют стадион «Таганай»

Область выделила на спортивный объект почти 36 миллионов рублей

В Златоусте начался капремонт стадиона «Таганай». На обновление спортивного объекта из областного бюджета выделено 35, 9 миллионов рублей. За капитальный ремонт стадиона «Таганай» златоустовцы проголосовали весной на сервисе электронных голосований «Активный житель 74», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Деньги выделены по поручению губернатора Алексея Текслера. Работы пройдут по программе инициативного бюджетирования.

«На футбольном поле и беговой дорожке уложим современные покрытия. Здесь появятся площадки для баскетбола и волейбола, новые футбольные ворота и спортивное оборудование. На условиях софинансирования за счет городского бюджета отремонтируем фасад здания и трибуны, смонтируем освещение. Уверен, на обновленном „Таганае“ будет удобно заниматься и спортсменам, и всем жителям», — пояснил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

Стадион останется в тех же параметрах, будет проведен его капитальный ремонт.