Челябинский комитет по охране памятников ответил на иск по реконструкции дома Агапова

Ранее собственников обвинили в уничтожении объекта культурного наследия

Комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области дал комментарий по поводу реконструкции дома врача Агапова. Ранее представители Общественного Народного Фронта обвинили собственника объекта — компанию «Трейд-Урал 2» — в уничтожении старинного особняка, которому 110 лет. Прямо сейчас на площадке дома идут строительные работы: заливают новый пол, наращивают стены, достраивают мансардный этаж. От усадьбы осталось две стены, что насторожило общественников, и поэтому ОНФ призвал генпрокуратуру Российской Федерации проверить, насколько законно проводится реконструкция.



В ответ Комитет охраны заявил, что после обвинений на строительной площадке состоялось рабочее совещание при участии лиц, осуществляющих авторский, технический надзор и строительный контроль. После проверки никаких нарушений не выявили. По крайне мере, в рамках согласованного ранее проекта.

«При разработке проекта было обнаружено, что фрагменты внутренних стен и перегородок, конструкций крыши, чердачного перекрытия над всем зданием, несущих конструкций бревенчатых стен дворовых фасадов находятся в аварийном состоянии. Учитывая такое состояние объекта, проектной документацией предусмотрены работы по реставрации и приспособлению его к современному использованию. Применение современных материалов в таком случае допустимо»,

— прокомментировали в Комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.





В Комитете напомнили, что для реставрации Дома Агапова была составлена научно-проектная документация, которая прошла государственную историко-культурную экспертизу, а также государственную строительную экспертизу. В рамках проекта для реставрации демонтировали отдельные архитектурные детали — например, наличники, карниз, бутовый цоколь, элементы деревянного входного портала. Сейчас все они находятся в заводской мастерской и обновляются.

«Сегодня специалисты Комитета побывали в реставрационной мастерской, где проводится реставрация и изготовление деревянных декоративных элементов. Нарушений при проведении реставрационных работ не выявлено»,— подчеркнули в Комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.





Стоит отметить, что обвинения ОНФ не ограничиваются претензиями к внешнему виду здания. Также общественники заявили, что собственники заложили в свой реконструкторский проект некую «серую схему» с целью увеличить площадь подвалов, сложить пристрой и мансардный этаж и таким образом сделать дом коммерчески выгодным. В ответ на обвинения директор «Трейд-Урал 2» Алексей Машкауцан уже дал комментарий Первому областному информационному агентству.

«По жалобам ОНФ эту ситуацию дважды разбирала прокуратура. Сотрудники ведомства проводили проверку, обращались в комитет по охране культурного наследия, которые утвердили проект реконструкции. Нам результаты этой проверки не сообщали, но раз появилась третья жалоба, значит, предыдущие попытки не увенчались нужным для ОНФ исходом. Я не очень понимаю, чем именно занимается ОНФ и какие у них здесь интересы. Мы ведем работу строго в соответствии с проектом»,

— заметил Алексей Машкауцан.

Напомним, что восстановление дома Агапова идет по проекту архитекторов Татьяны Маевской и Александра Дьячкова. Ранее мы побывали на строительной площадке и подробно рассказывали об этом проекте.