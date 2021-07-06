На трассе в Челябинской области авто врезалось в дерево

Погибли два человека

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На 6-м километре автодороги Златоуст — Миасс водитель «Киа Сид» съехал в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека. Об этом сегодня, 6 июля, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. ДТП случилось накануне вечером, 5 июля.

Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на обочину встречной полосы. Машина перевернулась на крышу и врезалась в дерево. 53-летний водитель и 45-летний пассажир авто скончались на месте.

«Кузов автомобиля оказался настолько деформирован, что для деблокировки тел спасателям понадобился комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента», — рассказали в областной ПСС.

Сотрудники Госавтоинспекции уточняют все обстоятельства ДТП.