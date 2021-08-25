На ремонт здания налоговой службы в центре Челябинска потратят 203 млн рублей

Срок выполнения работ — до середины осени 2023 года

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт административного здания ведомства на проспекте Ленина, 79б. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена составляет 203 млн рублей. Средства направят из федерального бюджета. Заявки на участие в аукционе принимают до 6 сентября. В тот же день проведут торги.

По техзаданию, победителю аукциона нужно будет провести капитальный ремонт пятиэтажного здания УФНС в центре Челябинска. Площадь объекта — 5,1 тыс. кв. м. Работы следует выполнить до 15 октября 2023 года. При ремонте подрядчику нужно будет использовать заключение по техническому обследованию здания. Его летом 2020 года проводила компания ПСУ-5 из Москвы. Специалисты нашли дефекты фундамента, подтеки на стенах, трещины на окнах и полах.

По данным сервиса 2Gis, в здании на проспекте Ленина, 79б размещается не только региональное управление ФНС, но и шесть арендаторов. Среди них — юридическая компания, проектные и строительные фирмы.

Напомним, что недавно УФНС выбрало подрядчика для строительства восьмиэтажного здания на перекрестке улиц Энгельса и Труда. Объект возведут к 2023 году. Контракт получила московская компания «Сибиряк». На строительство направят 1,22 млрд рублей.