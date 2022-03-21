Валерий Гартунг вышел из состава владельцев ЧКПЗ

Депутат в феврале попал под санкции Евросоюза

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг отказался от участия в уставном капитале и владения акциями Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ). Активы передали его жене Марине Гартунг. Теперь у нее контрольный пакет акций в 71%. Остальные доли принадлежат сыновьям депутата Андрею и Дмитрию Гартунгам. Решения опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации.

Депутат отказался комментировать информацию об отказе от доли в уставном капитале ЧКПЗ и связи этого решения с санкциями.

«Это не имеет никакого отношения к моей депутатской деятельности», — заявил ИА «Первое областное» Валерий Гартунг.

Валерий Гартунг владел 21% доли в уставном капитале ЧКПЗ. Кроме того, ему принадлежали 23% обыкновенных именных акций и 14% привилегированных акций. Сейчас эти доли перешли к Марине Гартунг. Теперь она владеет 71% доли в уставном капитале, 80% простых именных акций и 43% привилегированных акций. По данным базы «Контур. Фокус», 11% доли в уставном капитале завода принадлежат сыну депутата Андрею Гартунгу, он является гендиректором предприятия. 3,9% доли компании владеет второй сын — Дмитрий Гартунг.

Валерий Гартунг, как 350 других депутатов Государственной думы, включили в санкционный список ЕС в конце февраля. Причиной стало голосование за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Санкции подразумевают ограничение доступа к европейским финансовым рынкам и сервисам, затрагивают оборонный сектор и некоторые банки.

Челябинский кузнечно-прессовый завод — машиностроительное предприятие. Производит детали, выпускает штампованные колесные диски. Завод выпускает спецтехнику под маркой Hartung — прицепы и полуприцепы-тяжеловозы. В 2021 году выручка ЧКПЗ составила 15,5 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2020-м. Чистая прибыль была 526 млн рублей, это в три раза больше, чем годом ранее.