Завод подшипников для грузовых вагонов и машин откроется в 2023 году в Челябинске

Новое производство поможет отказаться от импортных аналогов

Челябинский кузнечно-прессовый завод построит новое предприятие по выпуску подшипников для железнодорожного машиностроения и автомобилестроения. Такие детали являются важными, потому что принимают на себя основной вес вагона или машины вместе с грузом. Об этом директор ЧКПЗ Андрей Гартунг рассказал во время Первого Всероссийского форума по импортозамещению.

В нынешних экономических условиях импорт подшипников затруднен, цены на них сильно выросли. Запуск производства при ЧКПЗ позволит решить эти проблемы. Открыть предприятие планируется в 2023 году. В проект вложат 1,3 млрд рублей — это поддержка через Фонд развития промышленности и собственные средства ЧКПЗ. Заявка на кредитование по программе «Комплектующие изделия» уже подана.

«Пять лет назад мы начали проект по локализации комплектующих для кассетных подшипников для грузовых вагонов 25 тонн. Без этих подшипников инновационные вагоны производства Тихвинского вагоностроительного завода не могут ездить. Тогда подшипники выпускали три компании. Требований по локализации у заказчиков не было, и мы должны были конкурировать с их глобальными поставщиками — из Италии, Кореи. На свои средства мы организовали производство части комплектующих. Федеральный и региональный фонды развития промышленности помогли нам запустить серийное производство колец для подшипников. Для этого мы построили цех», — рассказывает Андрей Гартунг.





Благодаря работе ЧКПЗ 70% подшипников производятся в России. Теперь предприятие намерено полностью локализовать выпуск подшипников, освоив выпуск роликов и сепараторов для них.

«У нас целиком встала эта отрасль. Сегодня дефицит подшипников. Вагоны не ремонтируются. Все три предприятия, которые принадлежали в том числе зарубежным собственникам, приостановили работу. Только одно из них запустится в ближайшее время», — отмечает директор ЧКЗП.

Предприятие уже заказывает оборудование, необходимое для нового производства. Выпускать получится подшипники не только для вагонов, но и для грузовых автомобилей, комбайнов, агрегатов для прицепов. Пока что в них используются импортные детали, в том числе из Швеции и Японии. Андрей Гартунг посетовал на то, что со времен СССР производство подшипников деградировало. Кроме того, из-за проблем с импортом снижается загрузка машиностроительных предприятий.

На новом заводе организуют не менее 300 рабочих мест. До 2027 года планируется выпустить 2,4 млн подшипников. Объем выручки в этот же срок оценивается в 15,2 млрд рублей.

Кроме того, на ЧКПЗ уже начали выпуск штамповок и деталей автокомпонентов, которые используются в том числе автозаводом «Урал» в производстве мостов для грузовых машин. В следующем году начнут серийное изготовление деталей для прицепов и автокомпонентов.

Еще один крупный и уже начатый проект — совместный с Объединенной машиностроительной группой завод точных тяжелых штамповок в Камышине Волгоградской области. Такие изделия будут использоваться для производства автомобилей, дорожно-строительной техники, автобусов и тракторов, локомотивов, а также для нефтегазовой отрасли.

Итого за два года ЧКПЗ намерен создать 560 рабочих мест в Челябинске и 300 — в Камышине. За пять лет получится выпустить импортозамещающей продукции на 62 млрд рублей.