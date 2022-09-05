Застройщика дома на улице Сулимова в Челябинске признали банкротом

В фирме на полгода ввели конкурсное производство

Компания «Челябинскавтотранс», построившая 10-этажный дом на улице Сулимова, 51б, стала банкротом. Решение об этом вынес Арбитражный суд Челябинской области во время заседания 31 августа. Документ опубликован сегодня, 5 сентября.

«Решением Арбитражного суда Челябинской области от 31.08.2022 должник ООО „Челябинскавтотранс“ признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Купцов Дмитрий Валерьевич, член Союза „Межрегиональный центр арбитражных управляющих“», — сказано в материале суда.

Новое заседание арбитража по делу застройщика состоится 9 февраля 2023 года. Там будут рассматривать и требования кредиторов. Сейчас в суде пять заявлений на общую сумму долга более 37 млн рублей.

Напомним, что в начале августа завершили расследование уголовного дела в отношении директора компании «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш. Ее обвиняют в мошенничестве с деньгами более 40 дольщиков. На имущество подсудимой наложен штраф размером 5 млн рублей. В апреле 2021 года ИА «Первое областное» подробно писало о проблеме дольщиков дома на улице Сулимова.

ООО «Челябинскавтотранс» зарегистрировано в апреле 1998 года, сказано в базе данных «СБИС». Основное направление работы — деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. 70% компании принадлежит Людмиле Ребреш, 30% — Анатолию Алексеенко. Информация о выручке есть только за 2014 и 2015 года. Чистая прибыль в 2014-м составляла 649 тыс. рублей. Спустя год компания получила убыток на 496 тыс. рублей. В 2010-2014 годах фирма состояла в Союзе строительных компаний Урала и Сибири.