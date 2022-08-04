В Челябинской области осудят директора транспортной компании за за аферу с обманутыми дольщиками

Людмиле Ребреш вменяют мошенничество в особо крупном размере

В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш. Женщину обвиняют в мошенничестве в отношении обманутых дольщиков, на имущество подсудимой наложен 5-миллионный штраф, сообщает пресс-служба регионального СК РФ Челябинской области.

Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ. В СК сообщили, что собрали достаточную доказательную базу для судебного заседания. По предварительным данным, в 2019 — 2020 годы директор компании подписала инвестиционный договор с челябинцем для передачи ему жилых помещений.

«По указанному договору мужчина выплатил более 2,7 млн. рублей, однако руководители ООО „Челябинскавтотранс“ намерения исполнять договор не имели. Кроме того, в ходе расследования установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемой, связанные с хищением денежных средств дольщиков в сумме более 3 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее Людмилу Ребреш поместили в СИЗО, следователи считали, что она заключила более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком на улице Сулимова в Челябинске под строительство жилого дома. Однако позже выяснилось, что предоставлять дольщикам жилье она и не собиралась.

Обвиняемая возместила 3-хмиллионный ущерб, на ее имущество наложен штраф более 5 миллионов рулей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.



По данным СПАРК, компания занимается сухопутным пассажирским транспортом, строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и магистралей. Внешний управляющий — Дмитрий Купцов. Размер уставного капитала составляет 10,2 млн рублей.

