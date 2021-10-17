В Челябинской области 417 человек заболели коронавирусом за сутки

Еще 28 человек скончались

На утро 17 октября в Челябинской области официально зарегистрировано 104352 случая заболевания коронавирусом. Положительный результат теста за последние сутки получили 417 южноуральцев, включая четверых школьников, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В больницах на сегодняшний день проходят лечение 11826 человек. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки и хронические болезни, лечатся дома под присмотром медиков»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала пандемии COVID-19 из медицинских учреждений выписаны 87370 человек. За минувшие сутки выздоровели и выписаны 205 пациентов.

Согласно статистике, от коронавируса за последние 24 часа умерли 28 южноуральцев.

Жители Челябинской области продолжают сдавать тесты на коронавирус. Так, за минувшие сутки медиками проведено 16378 исследований методами ИФА и ПЦР, всего взят 4 090 871 анализ.

Напомним, в эти выходные южноуральцы могут привиться от COVID-19 в крупных ТРК региона. Список адресов, а также график работы передвижных лабораторий смотрите в нашем материале.