Алексей Текслер поздравил южноуральских мужчин с Днем отца

Новый российский праздник отмечается в третье воскресенье октября

Сегодня, 17 октября, южноуральцы впервые отмечают День отца. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил мужчин с новым российским праздником и отметил, что он наполнен глубоким смыслом.

«Поздравляю с новым российским праздником — Днем отца. Этот праздник наполнен глубоким смыслом: символизирует наше общее стремление к укреплению института семьи, напоминает о непреходящих человеческих ценностях, значимости отцовства в воспитании детей. Для каждого человека в пору его развития и взросления очень важна отцовская любовь, забота и поддержка, крепкая мужская рука и доброе родительское слово. Это основа настоящей дружной семьи»,— сказал губернатор.

Также Алексей Текслер выразил уверенность в том, что совсем скоро этот праздник обретет свои традиции и станет одним из самых ожидаемых семейных торжеств.

«Уважаемые мужчины, дорогие отцы! Желаю вам в этот день крепкого здоровья, добра, мира и благополучия в семьях. Живите в радости и будьте счастливы!»— пожелал губернатор.

Напомним, указ об установлении нового праздника в третье воскресенье октября подписал президент РФ Владимир Путин. В документе говорится, что праздник установлен в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.