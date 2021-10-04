Средняя зарплата врачей в Челябинской области выросла на 70%

Аналитики сравнили данные за пять лет

Аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru выяснили, как изменился спрос на врачей, а также зарплата медиков на Южном Урале. Опрос был приурочен к Международному дню врача, который отмечается в первый понедельник октября.

За январь-сентябрь 2021 года на Южном Урале открыли более трех тысяч вакансий врачей. 64% из них подходят специалистам без опыта работы, в 22% требуется стаж от года до трех, в 14% — более трех лет.

«За пять лет спрос на данных специалистов в регионе вырос на 255%, а средние предлагаемые зарплаты — на 70%. Если в 2016 году медики получали в среднем по 28 000 рублей, то в 2021 году зарплата выросла до 47 500 рублей», — говорят аналитики.

Наиболее высокие зарплаты предлагают анестезиологам (около 67 тысяч рублей), на втором месте — стоматологи (65,5 тысячи рублей), а на третьем месте — инфекционисты (64 тысячи рублей).

От 50 до 55 тысяч рублей работодатели предлагают неврологам, гинекологам, терапевтам, хирургам, педиатрам, рентгенологам, урологам и наркологам. Чуть меньше — от 45 до 50 тысяч рублей — предлагают косметологам, фтизиатрам, офтальмологам, кардиологам, эндокринологам, ревматологам, ЛОРам и психиатрам. Самые низкооплачиваемые вакансии есть для пульмонологов — в среднем им предлагают чуть больше 41 тысячи рублей.