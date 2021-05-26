Зарплаты в Челябинской области выросли почти на 5 процентов

Самый высокий доход в регионе у исследователей и разработчиков

С января по март 2021 года средняя заработная плата жителей Челябинской области достигла 39,8 тыс. рублей. Это на 4,6% больше, чем в первом квартале прошлого года. Данные приводит Челябинскстат.

Самый высокий заработок по полному кругу организаций в регионе — у исследователей и разработчиков — 61,9 тыс. рублей. Большой доход также у специалистов сферы информации и связи и у работников, занимающихся недвижимым имуществом, — по 54,7 тыс. рублей.

Среди промышленников больше всех получают специалисты на производстве лекарств — в среднем 72,1 тыс. рублей, а также сотрудники производств химических веществ и продуктов — 60,3 тыс. рублей ежемесячно, сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

По всем организациям региона заметно вырос доход относительно 2020 года у специалистов в области информации и связи — на 13,7%. На 12,7% больше стали получать работники оптовой и розничной торговли и автомеханики. Риелторы стали зарабатывать на 18,2% меньше. На 8,2% снизилась зарплата ученых и инженеров.