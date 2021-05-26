Ежегодно 26 мая отмечают День российского предпринимательства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех причастных южноуральцев с профессиональным праздником.
По словам главы региона, этот праздник объединяет энергичных и инициативных людей, которых в Челябинской области всегда было много. Сейчас у нас действуют более ста тридцати тысяч зарегистрированных предпринимателей.
«Прошедший год стал проверкой на прочность для всего отечественного бизнеса. Правительство Челябинской области в диалоге с деловым сообществом своевременно разработало меры поддержки, что позволило при поддержке федерального центра достойно ответить на вызовы времени. Только в 2020 году в регионе принято 15 областных законов в интересах предпринимателей; уже в этом году мы дополнительно снизили налоговые ставки и расширили сферы применения патентной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Общими усилиями удалось сохранить экономическую активность, а число занятых в сфере предпринимательства даже немного выросло по сравнению с 2019 годом», — говорится в поздравительной речи.
Алексей Текслер подчеркнул, что бизнес-сообщество — мощная движущая сила социально-экономического развития Челябинской области и всей страны. Губернатор пожелал всем южноуральским предпринимателям успехов, новых идей и удачи в делах.