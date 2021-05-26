Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем российского предпринимательства

Глава региона заявил, что «прошедший год стал проверкой на прочность для всего отечественного бизнеса»

Ежегодно 26 мая отмечают День российского предпринимательства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех причастных южноуральцев с профессиональным праздником.

По словам главы региона, этот праздник объединяет энергичных и инициативных людей, которых в Челябинской области всегда было много. Сейчас у нас действуют более ста тридцати тысяч зарегистрированных предпринимателей.

«Прошедший год стал проверкой на прочность для всего отечественного бизнеса. Правительство Челябинской области в диалоге с деловым сообществом своевременно разработало меры поддержки, что позволило при поддержке федерального центра достойно ответить на вызовы времени. Только в 2020 году в регионе принято 15 областных законов в интересах предпринимателей; уже в этом году мы дополнительно снизили налоговые ставки и расширили сферы применения патентной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Общими усилиями удалось сохранить экономическую активность, а число занятых в сфере предпринимательства даже немного выросло по сравнению с 2019 годом», — говорится в поздравительной речи.

Алексей Текслер подчеркнул, что бизнес-сообщество — мощная движущая сила социально-экономического развития Челябинской области и всей страны. Губернатор пожелал всем южноуральским предпринимателям успехов, новых идей и удачи в делах.