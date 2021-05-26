Мобильный «Кванториум» проехал по отдаленным поселкам Челябинской области

Более тысячи школьников научились программировать и создавать роботов

Мобильный технопарк «Кванториум» целый год путешествовал по Челябинской области. Педагоги-наставники обучили азам технического творчества более тысячи ребят из небольших городов и сел региона, сообщает пресс-служба областного Минобра.

«Мы открыли школьникам другой мир, иную реальность. Показали им, что даже в отдаленной деревне достаточно иметь сотовый телефон, компьютер и интернет, чтобы создавать мультики, виртуальных роботов, игры и целые игровые платформы», — отметил руководитель Регионального центра технического творчества, куратор сети детских технопарков «Кванториум» на Южном Урале Владислав Халамов.

Школьников обучали по семи направлениям, среди которых робототехника, промышленный дизайн, 3D-моделирование. Кроме того, ребятам показали, как управлять квадрокоптером, и обучили языку программирования.

Мобильный «Кванториум» появился в Челябинской области в рамках национального проекта «Образование» и позволил приобщить к современным технологиям детей из отдаленных сельских территорий.