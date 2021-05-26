В городском пруду Златоуста утонул мужчина

Тело ищут областные спасатели

В городском пруду Златоуста утонул 53-летний мужчина. Его тело ищут областные спасатели, уточнили сегодня, 26 мая, в пресс-службе областной ПСС.

Несмотря на отсутствие оборудованных мест для купания, городской пруд в Златоусте пользуется популярностью. Во вторник там утонул мужчина. Очевидцы происшествия сообщили спасателям Златоустовского отряда приблизительное место, в котором последний раз видели плывущего. Поиск тела производился с лодки. Обследование указанного квадрата, находящегося приблизительно в 200 метрах от берега, результата не дало.

Поисковые работы продолжаются.

Между тем в Златоусте заканчивается подготовка городского пляжа на пруду Тарелка. Там ежедневно будет работать пост спасателей на воде.