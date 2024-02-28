За 5 лет удвоилась доля МСП, пользующихся мерами господдержки

Предпринимателям интересны разные инструменты

Erid: 2SDnjdichbe

В России доля предпринимателей, которые пользуются мерами государственной поддержки, увеличилась в два раза за последние пять лет. Об этом заместитель председателя ПСБ Константин Басманов сказал на форуме «Мой бизнес» во время выступления на панельной дискуссии «Аккумулирование разнонаправленных ресурсов для расширения мер поддержки МСП».

«Согласно регулярному исследованию деловых настроений бизнеса, которое проводит ПСБ совместно с „Опорой России“, за последние несколько лет мы отметили двукратный рост числа предпринимателей, обратившихся за государственной поддержкой. При этом набор стимулирующих решений и льгот для бизнеса, которые востребованы предпринимателями, не ограничивается только финансированием текущей деятельности. Им также интересны отсрочка от уплаты страховых взносов, льготные программы инвестиционного кредитования, субсидии как на развитие производства, так и на трудоустройство льготных категорий граждан и другие меры поддержки»,— сказал Константин Басманов.

Он также обозначил актуальные вопросы для бизнеса на текущий год, требующие решения. Среди них — дефицит кадров, внешнеэкономическая деятельность, выход на маркетплейсы и участие в госзакупках. По мнению Константина Басманова, для решения таких вопросов можно проводить консультации предпринимателей в центрах «Мой бизнес», которые выступают единой площадкой для открытия и развития своего дела по принципу одного окна.

Реклама

Рекламодатель — ПАО «Промсвязьбанк»