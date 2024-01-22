В 2024 году в Челябинской области сумма максимального гранта на развитие семейных ферм увеличится до 30 миллионов рублей, тогда как в прошлом году она составила 12 миллионов. Также начнется выплата субсидий владельцам личных подсобных хозяйств, которые получили статус самозанятых, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

«Фермерские хозяйства продолжат получать на конкурсной основе гранты „Агростартап“. В 2024 году общий объем целевой поддержки фермеров превысит 200 миллионов рублей, в том числе на гранты семейным фермам планируется направить 111 миллионов рублей, а ЛПХ на реализацию картофеля — 2 миллиона 160 тысяч рублей», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов.
В прошлом году гранты получили 16 человек, из них 12 семейных ферм и 4 фермерских кооператива. Объем поддержки составил 177 миллионоа рублей. Господдержка предоставляется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».

Напомним, что также господдержка предоставляется для развития сельского туризма. В 2023 году осетровая ферма «Фишка» из Кунашакского района и сыроваренное хозяйство «Ферма под горой» из города Миасса стали победителями конкурса Министерства сельского хозяйства РФ и получат федеральные гранты на развитие агротуристического бизнеса.