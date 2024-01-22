В Челябинской области на поддержку семейных ферм потратят более 200 миллионов рублей

В новом году начнется выплата субсидий владельцам личных хозяйств

«Фермерские хозяйства продолжат получать на конкурсной основе гранты „Агростартап“. В 2024 году общий объем целевой поддержки фермеров превысит 200 миллионов рублей, в том числе на гранты семейным фермам планируется направить 111 миллионов рублей, а ЛПХ на реализацию картофеля — 2 миллиона 160 тысяч рублей»,

— рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов.