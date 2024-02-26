В России продолжат расширять меры поддержки отечественной науки

Молодые ученые в Челябинске встретились с завлабораторией Института молекулярной биологии РАН Анной Кудрявцевой

Господдержка российской науки, способы взращивания ученых, стимулы для развития отрасли — эти и другие темы обсудили молодые ученые Челябинска на встрече с замдиректора по научной работе и заведующей лабораторией Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук, кандидатом биологических наук Анной Кудрявцевой. Разговор о судьбах науки состоялся на базе южноуральского Штаба общественной поддержки в понедельник, 26 февраля.

Гостья — известный популяризатор науки — поделилась своими наблюдениями о том, какой большой путь прошла отечественная наука с начала XXI века.

«Я стала исследователем в начале 2000‑х и могу сказать, что из полной разрухи, в которую наука скатилась в 90‑е годы прошлого века, в отрасли на моих глазах произошел огромный прогресс, который я наблюдала изнутри. Сегодня я по-хорошему завидую тем молодым ребятам, которые приходят в науку сейчас, поскольку таких возможностей, как сейчас, в мои годы не было, это я точно могу сказать», — отметила Анна Кудрявцева.

Она обратила внимание на большое количество мер поддержки молодых ученых, которые уже реализуются и будут увеличиваться, поскольку стране нужно все больше ученых, исследователей.

«Во-первых, это идентификация, то есть поиск талантов и их развитие. У нас есть огромное количество образовательных спеццентров, и, конечно, главный центр — „Сириус“, который собирает молодежь со всей России. Ребята могут получить там такой толчок мотивации, такой заряд энергии, который позволит им, вернувшись в свои регионы, продолжать работать, имея перед глазами ориентир. Огромный стимул — это кадровая поддержка: появился всероссийский научный фонд, президентские программы, ребята могут получать гранты, начиная с самых ранних этапов своего развития как ученых. То есть уже в аспирантуре можно получить грант на самостоятельное исследование, научиться вести его, руководить сначала небольшим коллективом, постепенно наращивая компетенции», — отметила Анна Кудрявцева.

О том, что это важно и для государства, говорит создание национального проекта «Наука и университеты» (в рамках которого в Челябинске строится межуниверситетский кампус мирового уровня. — Прим. ред.), говорит гостья. По ее мнению, такая политика и такое отношение к ученым, возвращение престижа профессии стоят того, чтобы их поддержать, придя на выборы.

«Сегодня действительно выстроена эта система, чтобы молодые ребята могли идти по этой линии, понимая, что наука — это не только важно, но и модно, что это то, с чем имеет смысл связать свою жизнь. Причем очень важно отметить, что эта поддержка идет сверху. Мы видим, как наше государство реализует целенаправленную системную стратегию по увеличению числа исследователей. Наша цель — технологический суверенитет, потому что это основа нашего будущего в век ускоряющегося прогресса», — отметила Анна Кудрявцева.

Участниками встречи стали молодые ученые ЮУрГУ, победители различных научных конкурсов и получатели грантов, которые рассказали о своих достижениях и реализованных научных проектах по экологии, здоровому питанию, биотехнологиям и пр.

Анна Кудрявцева — российский ученый, кандидат биологических наук, лауреат Премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых. Автор открытия по расшифровке новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей (совместно с Алексеем Дмитриевым).