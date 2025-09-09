В Челябинской области назвали топ‑5 популярных продуктов для агроэкспорта

Регион поставляет за рубеж макароны, крупы, масло и даже конфеты

Девятого сентября отмечается Всемирный день развития сельского хозяйства. Челябинскую область по праву считают «макаронной столицей» России, поскольку каждая пятая пачка макарон производится на Южном Урале. Регион находится в лидерах по выпуску муки и круп. Предприятия активно поставляют свою продукцию за границу. В министерстве сельского хозяйства Челябинской области по просьбе ИА «Первое областное» составили топ-5 популярных продуктов для агроэкспорта и перечислили направления.

«Челябинская область лидирует среди регионов УрФО по объемам агроэкспорта: поставляет сельхозпродукцию в 40 стран мира и реализует новые производственные проекты, которые позволят увеличить агроэкспорт», — сообщили нам в пресс-службе Минсельхоза.

Первое место в экспортных поставках принадлежит продуктам переработки фруктов, овощей и орехов. Поставки ведутся в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Грузию, Таджикистан, Германию. На втором месте — подсолнечное масло, которое отправляют с Южного Урала в Туркменистан, Казахстан, Монголию, Таджикистан.

Тройку лидеров замыкают продукты перемола (мука), поставляемые в Туркменистан, Казахстан, Киргизию. На четвертом месте — макаронные изделия, экспортируемые в Казахстан, Беларусь, Туркменистан, Киргизию и Китай. Пятое место в структуре агроэкспорта региона представлено кондитерскими изделиями и сладостями, которые местные компании-производители поставляют в Казахстан, Киргизию, Беларусь, Таджикистан, Китай.

По информации Минсельхоза, регион поставляет на внешний рынок примерно 146 видов продовольствия. В прошлом году в денежном выражении поставки составили 274,1 миллиона долларов США. К 2030 году объем должен вырасти до 350 миллионов долларов.