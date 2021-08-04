Южноуральцев ожидают жара и грозы

В отдельных районах Челябинской области ртутные столбики поднимутся до +37°C

Аномально жаркая погода задержится в Челябинской области еще на пару дней. В среду, 4 августа, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до +37°C и небольшие дожди в некоторых районах региона.

В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +32, +34°C. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области прогнозируют осадки в виде кратковременного дождя, возможна гроза. Днем столбики термометров поднимутся до 37°C выше нуля. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» напоминает о том, что в жаркую погоду необходимо выполнять ряд простых рекомендаций, чтобы избежать перегрева и плохого самочувствия.