Южноуральцы подали почти 300 жалоб на навязывание услуг в банках и МФО

Чаще всего дополнительные продукты предлагались при оформлении кредитов

Жители Челябинской области направили в Банк России 282 обращения о фактах навязывания услуг при обслуживании в банках и микрофинансовых организациях. Такие данные за январь — ноябрь 2021 года сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка. По сравнению с 11 месяцами 2020 года количество жалоб существенно не изменилось. От общего числа обращений на подобные заявления приходится 7%.

По данным регулятора, чаще всего южноуральцы сталкивались с навязыванием услуг при заключении договора потребительского кредита или автокредита, при оформлении расчетного счета и получении банковской карты. Клиентам предлагали приобрести как финансовые продукты (например, страховые полисы), так и нефинансовые услуги — приемы в формате телемедицины или консультации юристов. Раньше от таких предложений после оформления договора было нельзя отказаться.

«С 30 декабря 2021 года в силу вступили изменения в законодательство, направленные против навязывания дополнительных платных сервисов. Теперь вернуть деньги за любые услуги, привязанные к кредитам и займам, можно в течение периода охлаждения. Он действует 14 календарных дней после подписания договора. Раньше эта возможность распространялась только на услуги добровольного страхования», — отметила управляющий челябинским отделением Банка России Елена Федина.

Кроме того, теперь банкам и МФО запрещено заранее проставлять в договорах на кредиты или займы отметки о согласии на покупку дополнительных финансовых продуктов. Услуга может быть оформлена лишь в том случае, если клиент самостоятельно проставит такую галочку.