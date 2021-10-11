На Южном Урале банкиры требуют от детей вернуть долг по кредиту умершей матери

Самому младшему должнику 8 лет, а старшему — всего 16

Шесть лет назад южноуралец Алексей Березин потерял супругу и остался один с тремя детьми на руках. Сам мужчина считает, что его жену Юлию погубили коллекторы — они буквально донимали ее звонками, угрозами, требуя возврата долга. В итоге женщина впала в депрессию и свела счеты с жизнью. А этим летом известный московский банк неожиданно вспомнил про умершую должницу и требует взыскать с наследников 200 тысяч рублей.

Так как на момент гибели женщины супруги были в разводе, долги ложатся на плечи несовершеннолетних детей. Самому младшему должнику всего 8 лет, среднему — 9 лет, самому старшему только 16. И платить по счетам им, естественно, нечем. Впрочем абсурдность ситуации не только в этом.

«Когда умерла Юля, я лично обращался в банк. Относил документы о смерти. Меня заверили, что долг супруги составляет 15 тысяч рублей, и его покроет страховка», — говорит Алексей Березин.

Шесть лет назад и сам мужчина ходил как в тумане — Березина подкосил внезапный уход жены. К тому же тяжелым бременем на их детях повисла непогашенная женой ипотека, оформленная в другом банке. Семье грозило выселение из квартиры. Поэтому Алексей старался закрыть большие долги. А про маленькую задолженность даже не вспоминал, ведь его успокоили — она будет погашена. Попросить справку о том, что у банка нет претензий к мальчишкам, отец не догадался.

Погасить ипотеку было непросто. За помощью Алексей обратился к челябинскому омбудсмену Маргарите Павловой (сейчас она уже сенатор) и к юристу Вячеславу Курилину. Банк учел непростую семейную ситуацию и пошел на уступки: долг по квартире снизили почти в семь раз, жилье осталось в собственности детей.

Когда московский банк подал иск о взыскании 200 тысяч рублей с сыновей Алексея, Березин снова обратился к юристу Вячеславу Курилину.

Первое заседание по иску на 200 тысяч рублей состоялось сегодня, 11 октября. Представители банка в Красноармейский районный суд не явились. Зато уведомили судью, что уже начали процедуру примирения с должниками. Правда, сам Алексей как представитель малолетних детей, никаких предложений о примирении не получал.

«Считаю, что банк намеренно тянул с иском, чтобы довести пени и штрафы до колоссального размера. Но мы надеемся выиграть дело, так как банк пропустил все сроки давности. Предъявлять претензии можно в течение трех лет. А с момента смерти заемщицы прошло шесть», — говорит юрист Вячеслав Курилин.

К тому же в деле нет документов, которые объясняют, как образовалась такая огромная сумма долга. И это тоже указывает на то, что претензия может оказаться надуманной.

Всем попавшим в такую же ситуацию юрист советует занимать активную позицию. Если срок давности иска прошел, то отклонить его судья может только по вашему заявлению. Идите в суд и требуйте закрытия дела.

Второе судебное заседание по делу Алексея назначено на 7 декабря. Мы продолжим следить за этой историей.