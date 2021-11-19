В Челябинске директор агрохолдинга пойдет под суд за незаконное получение кредитов

Сергей Костенко не вернул более 756 миллионов рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «Утиные фермы» Сергея Костенко. Его обвиняют в незаконном получении кредита. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2014—2015 годах обвиняемый предоставлял в банк ложные сведения и получил кредиты на сумму более 677 миллионов рублей. Эти деньги Сергей Костенко не вернул.

«Ложные сведения касались финансового состояния предприятия. Костенко предоставлял сведения об отсутствии обязательств по договорам поручительства, заключенным в 2014 году при оформлении им сделок купли-продажи долей в уставном капитале», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Причиненный банку ущерб составил более 756 млн рублей с учетом основного долга, задолженности по процентам, комиссиям, неустойки. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.