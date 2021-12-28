Челябинка требует миллион рублей от медцентра за навязывание кредита

Ранее женщина в досудебном порядке расторгла договорные обязательства

В Челябинске 56-летняя Людмила Мезенцева после того, как посетила медицинский центр «Южный Урал», стала «счастливым обладателем» кредита на лечение на сумму в 90 тысяч рублей. Ранее Первое областное информагентство рассказывало историю о том, как челябинка смогла расторгнуть договор в досудебном порядке. Теперь пациентка намерена взыскать с медцентра моральную компенсацию в размере миллиона рублей.

«В результате неправдивых действий вашей организацией я была введена в заблуждение и вынуждена оформить договор. Я считаю, что действия ваших работников причинили мне сильнейший моральный вред», — написала Людмила Мезенцева в досудебной претензии.





Принимая документ к рассмотрению, работники медицинского центра лишь посмеялись, однако письменный ответ все же подготовили.

«Вами не были предоставлены доказательства, подтверждающие причинение вам нравственных и моральных страданий, а также степень их тяжести. Ваше требование о возмещении морального вреда считаем крайне завышенным, необоснованным и не подлежащим удовлетворению», — ответил на претензию директор медцентра.



Юрист Алексей Рузавин сообщил Первому областному информагентству, что теперь Людмила Мезенцева будет требовать компенсацию через суд.

«Подпись пациентки была поставлена в договоре именно в результате введения в заблуждение, с явным умыслом. Сотрудники всячески убеждали ее в отсутствии необходимости операции, однако на самом деле хирургическое вмешательство спасло жизнь женщины. В острый период специалисты медцентра назначили ей массаж и озонотерапию. Эти процедуры никак не помогли бы потерпевшей справиться с диагнозом», — рассказал Алексей Рузавин.

После судебного разбирательства мы опубликуем решение.