ЮУрГУ получит грант на создание Центра промышленной робототехники

Вуз стал одним из четырех победителей конкурса

Южно-Уральский государственный университет стал одним из четырех победителей грантового конкурса на создание Центров промышленной робототехники. Всего вузам и предприятиям выделят 1,1 миллиарда рублей на разработку решений, внедрение робототехники, запуск образовательных программ и подготовку специалистов, сообщили 2 августа в пресс-службе Минпромторга России.

Всего на конкурс грантов поступило 28 заявок от вузов и компаний из 18 российских городов. Каждый конкурсант представил разработанную им программу деятельности Центра в соответствии с требованиями и указал сумму, необходимую для ее реализации. ЮУрГУ для этого потребуется почти 319,3 миллиона рублей. И эту сумму, согласно результатам конкурса, вуз получит. Причем, как подчеркивают в ведомстве, часть денег победители получат уже в этом году. Всего средства на создание Центров будут поступать до 2027 года.

Кстати, впервые подобный грант в ноябре 2024 года получила одна из пермских компаний. Ей выделили 183,2 миллиона рублей, которые выплачивают также поэтапно — до 2026 года.

Челябинская область подтвердила статус промышленного лидера на «Иннопроме‑2025», который прошел в середине июля в Екатеринбурге. Инновационный потенциал региона высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин, ознакомившись со стендом Челябинской области.

В середине июля губернатор Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину во время его визита в Магнитогорск о развитии Челябинской области. Глава региона рассказал, что по программе «Профессионалитет» на Южном Урале создано 22 центра, из них 20 образовательно-производственных кластеров — больше, чем в любом другом регионе страны. Кроме того, на Южном Урале работает 177 инженерных классов.