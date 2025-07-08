Михаил Мишустин высоко оценил инновационный потенциал Челябинской области на «Иннопром-2025»

Председатель правительства особо отметил проект индустриального кластера «Смарт Элемент»



Премьер-министр России Михаил Мишустин проявил заинтересованность в инновационных разработках Челябинской области, посетив 8 июля коллективный стенд региона на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025». Губернатор Алексей Текслер лично представил главе правительства передовые достижения южноуральских промышленников.

Среди них особое внимание привлек проект создания нового индустриального кластера «Смарт Элемент». Этот амбициозный проект, предполагающий инвестиции в размере 700 миллиардов рублей, объединит предприятия цветной и черной металлургии, химической промышленности и производства удобрений, создавая мощный синергетический эффект. Участие китайских партнеров в проекте подчеркивает растущую роль международного сотрудничества в развитии промышленных инноваций.





Однако, стенд Челябинской области впечатлил не только этим масштабным проектом. Двухэтажная экспозиция, едва вместившая всех желающих, продемонстрировала разнообразие инноваций: от современного консольно-портального робота GR-40 челябинского производства до специализированной техники, представленной мобильным робототехническим средством пожаротушения тяжелого класса от «ДСТ-Урал» и горнолыжным ратраком «Синара-400», разработанным совместно с ГК «Синара». Данные разработки продемонстрировали не только технологический прогресс, но и способность региона эффективно решать задачи в различных секторах экономики.

Примечательно, что на стенде нашлось место не только промышленным достижениям, но и социальным проектам. Макеты парка «Притяжение», РМК-Арены и Кафедрального собора Рождества Христова, реализуемые при поддержке ММК и Русской медной компании, наглядно продемонстрировали социальную ответственность крупного бизнеса и его вклад в развитие региональной инфраструктуры. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что инвестиции в социальную сферу являются ключевым фактором успешного развития Челябинской области.

В целом, участие Челябинской области в «Иннопром-2025» оказалось весьма успешным: регион подписал более 30 соглашений в различных сферах, что подтверждает его значительный потенциал и привлекательность для инвесторов.