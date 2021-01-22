ЮГК выиграла судебный спор, из-за которого арестовывали счета Константина Струкова

Апелляционная инстанция отказала во взыскании 1,6 млрд рублей долгов шахты имени Дзержинского

Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск) оставил без изменения определение Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве ООО «Шахта им. Дзержинского», сообщили в пресс-службе ЮГК. Оставлены без удовлетворения требования Федеральной налоговой службы о взыскании убытков в размере 1,6 млрд рублей с управляющей компании шахты-банкрота и аффилированных с ней лиц. Резолютивная часть постановления опубликована в электронной базе арбитражных дел.



Летом 2020 года ФНС в рамках дела о банкротстве ООО «Шахта им. Дзержинского» (город Прокопьевск Кемеровской области) обратилась в суд с заявлением о привлечении к делу в качестве соответчиков предприятий ООО «МелТЭК», ООО «Энергия-НК», АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), ООО «Управляющая компания ЮГК», а также физических лиц. Налоговики требовали взыскать с них солидарно убытки на сумму около 1,6 млрд рублей. Позднее суд также ввел обеспечительные меры в отношении их имущества и счетов. В том числе арест был наложен на 1,6 млрд рублей, которые поступали на счета бенефициаров ЮГК — Константина Струкова и Евгении Кузнецовой, а также гендиректора «МелТЭКа» Андрея Звягинцева.



Однако 23 ноября 2020 года Арбитражный суд Кемеровской области вынес определение, отказав ФНС в удовлетворении ее требований. Суд посчитал недоказанными основания для привлечения ООО «МелТЭК», ООО «Энергия-НК», АО «Южуралзолото Группа Компаний», ООО «Управляющая компания ЮГК» и физических лиц в качестве соответчиков для взыскания убытков. В определении суда указано, что установленные в ходе налоговой проверки обстоятельства не свидетельствуют о причинении убытков должнику — ООО «Шахта им. Дзержинского». Кроме того, не доказано наличие у соответчиков возможности влиять на принимаемые шахтой решения.



Суд апелляционной инстанции оставил это определение без изменений, а жалобу ФНС — без удовлетворения. Таким образом определение суда первой инстанции вступило в законную силу, что дает основания для снятия обеспечительных мер.



Конкурсное производство в отношении ООО «Шахта им. Дзержинского» было введено в 2007 году. Прокопьевский «МелТЭК» (аффилирован с ЮГК Константина Струкова) с 2013 года выступает в качестве конкурсного управляющего компании-банкрота. Добыча угля на шахте прекратилась только в 2019 году.