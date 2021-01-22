Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск) оставил без изменения определение Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве ООО «Шахта им. Дзержинского», сообщили в пресс-службе ЮГК. Оставлены без удовлетворения требования Федеральной налоговой службы о взыскании убытков в размере 1,6 млрд рублей с управляющей компании шахты-банкрота и аффилированных с ней лиц. Резолютивная часть постановления опубликована в электронной базе арбитражных дел.
Летом 2020 года ФНС в рамках дела о банкротстве ООО «Шахта им. Дзержинского» (город Прокопьевск Кемеровской области) обратилась в суд с заявлением о привлечении к делу в качестве соответчиков предприятий ООО «МелТЭК», ООО «Энергия-НК», АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), ООО «Управляющая компания ЮГК», а также физических лиц. Налоговики требовали взыскать с них солидарно убытки на сумму около 1,6 млрд рублей. Позднее суд также ввел обеспечительные меры в отношении их имущества и счетов. В том числе арест был наложен на 1,6 млрд рублей, которые поступали на счета бенефициаров ЮГК — Константина Струкова и Евгении Кузнецовой, а также гендиректора «МелТЭКа» Андрея Звягинцева.
Однако 23 ноября 2020 года Арбитражный суд Кемеровской области вынес определение, отказав ФНС в удовлетворении ее требований. Суд посчитал недоказанными основания для привлечения ООО «МелТЭК», ООО «Энергия-НК», АО «Южуралзолото Группа Компаний», ООО «Управляющая компания ЮГК» и физических лиц в качестве соответчиков для взыскания убытков. В определении суда указано, что установленные в ходе налоговой проверки обстоятельства не свидетельствуют о причинении убытков должнику — ООО «Шахта им. Дзержинского». Кроме того, не доказано наличие у соответчиков возможности влиять на принимаемые шахтой решения.
Суд апелляционной инстанции оставил это определение без изменений, а жалобу ФНС — без удовлетворения. Таким образом определение суда первой инстанции вступило в законную силу, что дает основания для снятия обеспечительных мер.
Конкурсное производство в отношении ООО «Шахта им. Дзержинского» было введено в 2007 году. Прокопьевский «МелТЭК» (аффилирован с ЮГК Константина Струкова) с 2013 года выступает в качестве конкурсного управляющего компании-банкрота. Добыча угля на шахте прекратилась только в 2019 году.
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