В Челябинске временно ограничат движение по улице Труда

Водителей просят заранее планировать свои маршруты с учетом изменений

С сегодняшнего дня и почти на два месяца в Челябинске ограничат движение по улице Труда. По данным пресс-службы мэрии, на одном из участков улицы будут проводиться работы по присоединению к сетям.

«Для проведения работ по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения с 9:00 22 января будет ограничено движение транспорта по улице Труда на участке от улицы Пушкина до улицы Свободы путем сужения проезжей части»,— рассказали в администрации Челябинска.

Работы будет проводить ООО «Гарантстрой». Окончание работ и восстановление движения планируется 15 марта 2021 года.

Водителей просят отнестись с пониманием и во избежание неприятных ситуаций заранее планировать свой маршрут.