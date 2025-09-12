Япония ввела дополнительные санкции против миасского автозавода «Урал»

Запрет на экспорт грузовой техники был принят в 2023 году

Правительство Японии приняло решение о введении дополнительных санкций против России, а также крупных промышленных предприятий, в том числе миасского автозавода «Урал». Об этом сообщает ТАСС.

Под дополнительные санкции также попали Арзамасский машиностроительный завод, Военно-промышленная компания, Брянский автомобильный, Липецкий механический и Тульский оружейный заводы, ряд других компаний и предприятий. В отношении еще двух российских компаний — Alfa Machinery Group и «Внешэкостил» — введены ограничения на экспорт.

В декабре 2023 года автозавод «Урал» (Миасс) уже попадал под экспортные ограничения. То есть продукция завода не могла поставляться в Японию. В декабре 2022 года предприятие включил в свой санкционный список Евросоюз. В пояснительной записке отмечалось, что автозавод является одним из основных поставщиков бронированных грузовиков для российских вооруженных сил.

В мае 2023 года Соединенные Штаты Америки включили автозавод «Урал» в свой санкционный список. Предприятию также ограничили возможности для международной торговли, запретив экспорт.