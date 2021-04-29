В Челябинской области прогнозируют ветреную и дождливую погоду

Ночью при прояснении температура воздуха может опуститься до -5°C

В предстоящую пятницу, 30 апреля, в Челябинской области обещают дождливую и ветреную погоду. В ночные часы возможно похолодание до −5°C. Подробнее о погоде в последний рабочий день рассказали в областном гидрометеоцентре.

В пятницу синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит −2, +3°C, при прояснении похолодает до −5°C. Днем значительно потеплеет — до +10, +15°C, в горах — до +6°C. Ветер западный, северо-западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске 30 апреля прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. В ночные часы ртутные столбики опустятся до −1, +1°C, днем воздух прогреется до +10, +12°C. Ветер западный, северо-западный от 8 до 13 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду.