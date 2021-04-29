Как будут работать школы Челябинской области в майские праздники

И смогут ли дети посещать секции и кружки

Школы Челябинской области откажутся от проведения уроков на всем протяжении майских праздников. При этом дети смогут посещать кружки и секции, которые работают на территории учебных заведений, сообщает городской комитет по делам образования.

«Образовательный процесс в школах Челябинска с 4 по 7 мая не ведется. Проведение мероприятий в рамках дополнительного образования будет осуществлено с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь городского комитета по делам образования Екатерина Самарина.

Ситуация в садиках совершенно иная. Группы будут работать и принимать детей с 4 по 7 мая. Те, кто планирует водить ребенка в дошкольное заведение, уже сейчас должны предупредить об этом своего воспитателя. Это необходимо, чтобы ребенка поставили на питание.

Напомним, указом президента России дни с 4 по 7 мая 2021 года объявлены нерабочими.