Ввод жилья на Урале вырос на 27% в 2021 году

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев подвел итоги социально-экономического развития за десять месяцев

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел заседание, посвященное социально-экономическому развитию в округе по итогам десяти месяцев. Информацию сообщает пресс-служба полпредства УрФО.

Сильнее всего с января по октябрь в УрФО увеличилось строительство жилых домов. Прирост составил 27,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На 1 ноября введено 5,59 млн кв. м жилья, за год запланировано построить 7,1 млн кв. м.

На 15,5% увеличилось поступление налогов в консолидированный бюджет России. Доля налогов УрФО в федеральном бюджете составляет 40%.

Товаров собственного производства за десять месяцев отгружено на 13% больше, чем год назад. Индекс промышленного производства показал рост на 6%.

При этом зафиксировано и снижение некоторых показателей. В январе — сентябре отмечено сокращение индекса инвестиций в основной капитал округа.

«Причины тому как объективные, так и субъективные: завершение крупных инвестпроектов в прошлом году, сокращение капиталовложений со стороны крупных инвесторов. Рост цен на строительные материалы, ограничительные меры, связанные с пандемией, и другие факторы. Важно тщательно проанализировать все моменты и выработать план дальнейших действий»,— отметил Владимир Якушев.

Главы регионов УрФО проинформировали полпреда, что работа по привлечению инвестиций продолжается. У каждого региона есть проекты, в том числе крупные, многие — в высокой степени проработки. Благодаря им регионы смогут достичь плановых показателей по достижению национальных целей развития России до 2024 и 2030 годов.

В заключении Владимир Якушев обратил внимание глав регионов на подготовку к новогодним праздникам: организацию бесперебойной работы систем жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и других сфер.