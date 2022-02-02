В Челябинской области объем выдачи ипотеки вырос на 30%

Южноуральцы стремятся улучшить жилищные условия

2021 год для ипотечного рынка стал периодом активного развития. Жители Челябинской области оформили 55 678 ипотечных жилищных кредитов. Это на 12% больше, чем в 2020 году. Объем выданных кредитов увеличился почти на 30%, превысив 108 млрд рублей. Такие данные озвучили во время пресс-конференции по строительству жилья и ипотечному кредитованию в регионе.

«Наиболее быстрыми темпами росло ипотечное кредитование на рынке первичного жилья. За год такое кредитование увеличилось на 39% до 26 млрд рублей. По объемам выдачи ипотечных кредитов Челябинская область занимает 3-е место в Уральском федеральном округе, после Свердловской области и ХМАО, и 12-е место в России. В результате совокупная величина ипотечного портфеля банков за год выросла более чем на 24%, практически достигнув 221 млрд рублей. Сегодня ипотечные кредиты формируют около 43% обязательств жителей области перед банками», — рассказала заместитель управляющего челябинским отделением Банка России Наталья Кузьмина.

Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 16% — с 1,7 млн рублей до почти 2 млн рублей, а срок, на который предоставляется среднестатистический кредит, — с 17 до 18 лет. За 2021 год средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам увеличилась незначительно — менее чем на 0,5% до 8% годовых.

Начальник управления ипотечного кредитования челябинского отделения Сбербанка Елена Крикун отметила, что если раньше люди приобретали просто жилье, то сейчас цель — именно улучшение жилищных условий. Спрос повысился на монолитные и кирпичные дома, квартиры с большой площадью. Причем такое отмечается даже среди южноуральцев с доходом чуть ниже среднего. Что касается ставок, по данным Сбербанка, на новостройки по льготной программе — 5,85%, на вторичное жилье выше — 10,1%. При этом для покупки жилья на первичном рынке максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей.

В 2022 году на территории Челябинской области, по данным регионального Минстроя, должно быть введено 1,72 млн кв. м жилья в 23 районах региона. В минувшем 2021-м сдали примерно столько же. По сравнению с 2020-м пандемийным годом рост составляет 9,9%. План перевыполнен на 3,4%. Такого показателя удалось достичь благодаря росту индивидуального жилищного строительства. В 2021 году население ввело 1,031 млн кв. м жилья. Больше всего новостроек — в Челябинском, Магнитогорском, Миасском и Копейском городских округах, а также в Сосновском и Красноармейском районах. Практически во всех перечисленных муниципалитетах строится жилье в рамках проектного финансирования. Объем средств на эскроу-счетах в 2021 году значительно вырос.

«Активно развивается проектное финансирование. За 11 месяцев 2021 года произошел рост объема средств на эскроу-счетах. 134 объекта возводятся с использованием проектного финансирования. Для этого 44 застройщика заключили договоры с пятью кредитными организациями. Всего заключен 81 кредитный договор на сумму почти 30 млрд рублей. По объему проектного финансирования Челябинская область находится на 24-м месте в Российской Федерации и на 4-м месте в Уральском федеральном округе. Эскроу-счетов открыто почти 6 тысяч. Общий объем средств на них за 11 месяцев 2021 года увеличился в 3,3 раза и составил 14 млрд рублей. У нас уже есть дома, которые сданы в эксплуатацию. Раскрыто почти 8 тысяч эскроу-счетов. Застройщики получили 16,5 млрд рублей», — прокомментировала Наталья Кузьмина.

Цены на недвижимость в 2021 году выросли на 10—30%. По некоторым видам жилья повышение стоимости достигает 50%. Такие данные озвучила гильдия риелторов. В Челябинской области цены поднялись на первичном рынке. Это связано с действием льготной ипотечной программы. В меньшей степени подорожало вторичное жилье. Однако повышение стоимости квадратных метров наблюдается в домах от 10 до 30 лет.

«Мы по-прежнему видим дефицит на рынке недвижимости. Поэтому думаем, что спрос сохранится как на первичный, так и на вторичный рынок. Из-за роста процентных ставок по ипотечному кредитованию уже сейчас заявок меньше. Спрос пока что сохраняется на первичное жилье, но падает на вторичное. Прогнозировать изменение ситуации достаточно сложно. Пока процентные ставки на первичный рынок будут интересными, спрос на него сохранится. Что касается вторичного рынка, если сохранится дефицит, цена может немного подрасти. Весной, скорее всего, рост цен остановится», — пояснила президент Региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Лилия Грязных.

Существенно на подорожание жилья повлияло повышение себестоимости строительства. В частности, рост цен на стройматериалы. По данным Росстата, за 2021 год прирост по ним составил почти 28%. Вслед за повышением заводами стоимости металла и бетона застройщики вынуждены поднимать цены на квадратный метр. Средняя стоимость в новостройках по России составляет 65 тыс. рублей за квадратный метр. По данным сервиса «Домофонд» в Челябинске — 51 тыс. рублей за «квадрат». В южноуральской столице до сих пор сохраняется самая низкая стоимость жилья среди городов-миллионников.