В Челябинской области стартовали региональные турниры по хоккею «Золотая шайба»

Финальные матчи пройдут с 17 января по 22 февраля 2022 года в Троицке

В городах и селах Южного Урала стартовали муниципальные отборочные соревнования хоккейного турнира «Золотая шайба» среди сельских юношеских команд. Сильнейшие из них отправятся на финал областных соревнований, который, как и годом ранее, примет у себя Троицк, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

В муниципальных этапах отбора примут участие команды юношей в нескольких возрастных категориях — от 2005 до 2012 года рождения. Финальные матчи областного этапа соревнований пройдут с 17 января по 22 февраля в Троицке. Основываясь на положительном опыте соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 2021 года, организаторы запланировали проведение прямых трансляций игр турнира в социальных сетях Челябинской области. В прошлом сезоне за период турнира было проведено 16 онлайн-трансляций с охватом более 216 тысяч просмотров.

Кроме того, во время проведения турнира будет учтен и опыт, когда именитые российские тренеры и хоккеисты прошлого и настоящего в видеопоздравлениях приветствовали и желали успешного выступления юным хоккеистам южноуральского региона: Вячеслав Быков, Николай Макаров, Анвар Гатиятулин, Артем Плетнев, Илья Ковальчук, Владимир Воронцов, Егор Яковлев, Денис Зернов.

Победитель областных соревнований получит право представлять Челябинскую область на всероссийском турнире «Золотая шайба», где коллективы области показывают хорошие результаты. К примеру, в 2021 году хоккейная команда «Челябинские волчицы» стала бронзовым призером.