В сфере туризма Челябинска работают компании с 50‑летней историей

Эксперты отмечают, что сейчас планомерно развиваются разные направления отрасли

5 июля 1841 года англичанин Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку. 570 человек в девяти открытых вагонах проехали по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир. Такие выезды продолжились. День первого путешествия стал считаться датой появления первого в мире туристического агентства. В Челябинской области, судя по историческим документам, сфера туризма стала активно развиваться с 1960-х годов. Среди множества работающих сейчас туроператоров и турагентств есть и старожилы рынка, пережившие не одно потрясение, выяснило ИА «Первое областное».

В 1969 году ЦК КПСС, Совет Министров СССР и президиум ВЦСПС приняли постановление «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране». Считается, что это дало большой толчок для роста сферы. Челябинская область уже тогда была привлекательным регионом. Маршруты по Южному Уралу входили во всесоюзные путешествия, проводились различные местные экскурсии и вылазки как выходного дня, так и многодневные. Из Челябинска в разные места СССР отправлялись поезда с туристами. Впрочем, и прибывало в южноуральскую столицу много составов. В регионе были организованы детские лагеря. Туристические объекты имелись в распоряжении профсоюзов и предприятий. Любимыми местами тысяч жителей региона и страны были санатории, дома и базы отдыха. Уже в те годы власти понимали важность создания инфраструктуры, поэтому строились места размещения туристов. Наибольшая концентрация отдыхающих, как и сейчас, была на озерах и в горах Челябинской области.





В советское время в регионе работал областной совет по туризму и экскурсиям. На его балансе были бюро путешествий в нескольких городах, собственные турбазы, гостиницы, лагеря, автобазы и даже рестораны. Решения и планы при этом принимались в Москве. Была в то время и Федерация туризма, работавшая при областном Совете профсоюзов. Она проводила походы, слеты, соревнования.

В 1990-х годах после принятия закона о приватизации туристические организации, относящиеся к государственным советам и комитетам, оказались в частных руках. Преодолев сложный период (впрочем, именно в 90-х появляется деловой туризм), с 2000-х годов начался рост числа туркомпаний. Вместе с этим в Челябинске стали появляться представительства федеральных туроператоров. Были и открытия, и закрытия. Но все эти десятилетия сохраняется костяк отрасли. Среди старейших туроператоров Челябинска — «Спутник», «Тургид» (в советское время это был тот самый областной совет по туризму и экскурсиям), «Интурист». Последние две компании сейчас входят в группу СТТ.





Турбюро «Спутник» открылось в 1967 году. В советское время у него было название «Челябинское бюро международного молодежного туризма». Затем от слова «молодежного» отказались. Уже много лет им руководит Людмила Мосина. В туризме она с 1985 года, и рассказала нам, что за прошедшие десятилетия финансовая составляющая работы не изменилась.

«Я пришла с производства. Уже тогда организация всех туристических поездок была на самоокупаемости. То есть мы сейчас работаем в той же системе, что и при СССР. Налоги тогда платили точно так же, как и сейчас. Это очень интересный факт. Всегда все считали туристические компании государственными, но они всегда были на самоокупаемости. Деньги считались точно так же, как считаются сейчас. Уровень рентабельности, доходности. Заработные платы всегда зависели от того, сколько вы продадите. Другое дело, что конкуренция тогда была низкой»,— рассказывает генеральный директор «Спутника».

Смотря на прошедшие годы, Людмила Мосина отмечает, что тогда рынок был достаточно узким. По внутреннему туризму востребованы были Молдавия, Грузия, Эстония. Черноморское побережье всегда было популярно. Крым тоже.

«Но инфраструктура была небольшая. Она и сейчас требует много вложений, чтобы ее усовершенствовать. Мы были ограничены внешними и внутренними факторами. За рубеж из Челябинской области выезжало по линии „Спутника“ 2000 человек за год», — говорит руководитель компании.





Наши туристы, как в советское время, так и сейчас, отличаются от других. Они очень любопытные, им нужны всегда познавательные туры.

«Даже если они отдыхают на берегу моря, они все равно поедут на экскурсии. Это сильно отличает нас от других иностранцев. Причем туристы не формально, а до тонкостей хотят все знать, погружаются в тему. Туристы стали более грамотными, они требовательны к качеству, и туроператоры воспринимают это как норму»,— отмечает Людмила Мосина.

В туристических организациях Челябинска многие сотрудники работают десятилетиями. Интерес к профессии не пропадает, несмотря на многочисленные трудности последних лет. На сферу туризма серьезно повлияла пандемия коронавируса. Корректировать работу пришлось и с началом СВО.

«В пандемию мы все работали целый год за 15 тысяч. Было поставлено условие: либо мы работаем, либо уходим с рынка. Коллектив выбрал работу. Было сложное время. На предприятии все должно быть прозрачно. Люди доверяют тогда, когда они могут просчитать свою зарплату. Держит их любовь к своему делу. Туризм — познавательная отрасль. Это встречи с разными людьми, иностранцами, переговоры, изучение объектов размещения на территории России и за рубежом. Все это развивает человека, дает ему перспективы»,— поясняет Людмила Мосина.





Челябинская область достойно смотрится на федеральном уровне с туристической точки зрения. Почти два часа на самолете из Москвы и Санкт-Петербурга — это большой плюс и возможность для частых визитов на Южный Урал. Регион славится озерами, сплавами, горнолыжными курортами, национальными парками, Аркаимом. Проводится множество мероприятий, и все события привлекают большое количество туристов. Челябинская область ломает стереотип сугубо промышленного региона. При этом развивается и промышленный туризм — как для интересующихся заводами, так и для профориентации будущих специалистов. Эксперты отмечают, что развитие туризма в Челябинской области осуществляется планомерно, согласно разработанной стратегии.

По данным сервиса 2ГИС, в Челябинске сейчас работает почти 60 туроператоров, а турагентств более 350. Отдельно в каталоге выделены компании, которые проводят экскурсии по городу (20), занимаются организацией активных туров (более 50) и работают по внутреннему туризму (81).