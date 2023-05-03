Челябинка запустила производство детской одежды после участия в отборе «Лидеры России»

Конкурс побудил Наталью Альбрехт создавать новые проекты

Наталья Альбрехт работает генеральным директором челябинского Центра развития бизнеса «Стратегия успеха», она же — автор нескольких социальных проектов и амбассадор бренда детской одежды «Small Giraffe». Информагентству «Первое областное» челябинка рассказала, как все успевает и как в этом ей помог всероссийский проект «Лидеры России».

Наталья — полуфиналист сезона 2018-2019 гг. всероссийского отбора «Лидеры России». В 2021 году она вышла в финал и отправилась в Екатеринбург на очный этап. Наталья считает, проект — прекрасная возможность испытать себя и получить объективную оценку своих компетенций. Эксперты финального этапа делятся своими рекомендациями и дают персональные решения для каждого участника.

«Это ценно, — получать обратную связь на свою работу, компетенции и взгляды на управленческую политику. Знать, какую литературу тебе надо прочитать, на каких спикеров обратить внимание, какие прокачать навыки — что может быть важнее в карьере руководителя», — поясняет Наталья.

Она отмечает, что участие — это хорошая возможность познакомиться с интересными людьми, изменить свой уровень публичности и сделать что-то новое. Так, после одного из этапов конкурса Наталья захотела запустить социальный проект, создать что-то полезное и прикладное.

Так появилась карта достопримечательностей Челябинска и Челябинской области. Познавательный буклет Наталья создала и распространила за свой счет.

«Второй конкурс дал мне толчок к созданию нового производства — я открыла компанию по пошиву детской одежды „„Small Giraffe““. Компания успешно работает и осваивает новые ниши и рынки», — сказала Наталья Альбрехт.

Сейчас Наталья готовится к очередным испытаниям к конкурсе. Она сама признается, что еще не знает, на что подтолкнет ее этот проект.

Зарегистрироваться на региональный этап конкурса «Лидеры России» можно до 14 мая 2023 года на сайте конкурса.