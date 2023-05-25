ВРП Челябинской области достиг 2,1 трлн рублей

Регион является лидером роста объема валового регионального продукта без нефтегазовых доходов

«В 2019 году, когда мы начинали эту работу, ВРП в текущих ценах составлял около полутора триллионов рублей. Рост за три года — в 1,4 раза. И это несмотря на ковид и другие трудности»,

— напомнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Так как многие иностранные производители ушли из страны, мы хотим занять их место, активно ориентируя нашу промышленность на внутренний спрос, на развитие импортозамещения. Тем не менее не забываем и о внешнеторговой деятельности. Надо сказать, что, несмотря на все санкции, внешнеторговый оборот региона превысил уровень стабильного доковидного 2019 года»,

— подчеркнул Алексей Текслер.