Валовой региональный продукт Челябинской области за три года показал рост в 1,4 раза. В прошлом году он составил более 2,1 трлн рублей, сообщил глава региона Алексей Текслер сегодня, 25 мая, во время ежегодного обращения к депутатам Заксобрания области.
Челябинская область вышла на 11-е место среди всех регионов страны. Южный Урал стал лидером роста объема ВРП при отсутствии каких-либо нефтегазовых доходов.
«В 2019 году, когда мы начинали эту работу, ВРП в текущих ценах составлял около полутора триллионов рублей. Рост за три года — в 1,4 раза. И это несмотря на ковид и другие трудности», — напомнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В Челябинской области также растет инвестиционная активность. В прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил 373 млрд рублей. Это почти на 50 млрд рублей больше, чем в 2021 году.
«Так как многие иностранные производители ушли из страны, мы хотим занять их место, активно ориентируя нашу промышленность на внутренний спрос, на развитие импортозамещения. Тем не менее не забываем и о внешнеторговой деятельности. Надо сказать, что, несмотря на все санкции, внешнеторговый оборот региона превысил уровень стабильного доковидного 2019 года», — подчеркнул Алексей Текслер.
Глава региона подчеркнул, что взаимный товарооборот Челябинской области с Китаем вырос на 70%. Кроме того, регион развивает торговлю с Индией, Вьетнамом и другими странами Восточной и Центральной Азии, а также Африки.
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