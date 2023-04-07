Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с генеральным директором компании по производству холодильного оборудования Aucma Co., Ltd, председателем Aucma Import and Export Co., Ltd Ван Инфэнем возможности сотрудничества. Одним из перспективных направлений взаимодействия могут стать поставки техники и локализация производства на Южном Урале. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Во время визита делегацию во главе с Алексеем Текслером познакомили с производственными мощностями концерна по производству холодильного оборудования.
Компания Aucma входит в крупнейший южно-азиатский концерн, который производит полный спектр холодильного оборудования. В качестве хладагента используют экологически безопасный фреон. Вся продукция сертифицирована согласно требованиям международного и российского стандартов качества. По качеству и объему выпуска холодильного оборудования Aucma занимает лидирующее место в Юго-Восточной Азии.
«Одним из перспективных направлений сотрудничества Челябинской области и провинции Шаньдун в лице компании Aucma может стать организация поставок холодильного оборудования и, возможно, локализация производства в нашем регионе. Челябинская область — ведущий промышленный регион в стране с развитыми производительными силами в области металлургии, машиностроения и сельского хозяйства», — отметил Алексей Текслер на встрече с генеральным директором компании Ван Инфэнем.
Китайская продукция может заменить производителей холодильного оборудования из недружественных стран. Локализация производства в Челябинской области позволит компании выйти как на российский рынок, так и на рынки стран Центральной и Средней Азии.
«Мы один из лидеров в стране и по экспорту, благодаря выгодному географическому положению в том числе, торгуем более чем со 120 странами. В настоящее время формируем международный транспортный коридор „Север — Юг“ через Челябинскую область. А протяженная граница с Казахстаном позволяет минимизировать затраты на транспортировку при поставках в страны Средней Азии», — уточнил Алексей Текслер.
Губернатор добавил, что предприятиям, которые инвестируют в регион, оказывают всю необходимую помощь.
«Это налоговые льготы, индивидуальное сопровождение, все меры поддержки», — сказал глава региона.
Алексей Текслер пригласил делегацию Aucma посетить Челябинскую область, чтобы оценить все возможности по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.
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