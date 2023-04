Китайский производитель холодильников может построить завод в Челябинской области

Алексей Текслер провел переговоры с гендиректором компании Aucma Co., Ltd

«Одним из перспективных направлений сотрудничества Челябинской области и провинции Шаньдун в лице компании Aucma может стать организация поставок холодильного оборудования и, возможно, локализация производства в нашем регионе. Челябинская область — ведущий промышленный регион в стране с развитыми производительными силами в области металлургии, машиностроения и сельского хозяйства»,

— отметил Алексей Текслер на встрече с генеральным директором компании Ван Инфэнем.

«Мы один из лидеров в стране и по экспорту, благодаря выгодному географическому положению в том числе, торгуем более чем со 120 странами. В настоящее время формируем международный транспортный коридор „Север — Юг“ через Челябинскую область. А протяженная граница с Казахстаном позволяет минимизировать затраты на транспортировку при поставках в страны Средней Азии»,

— уточнил Алексей Текслер.

«Это налоговые льготы, индивидуальное сопровождение, все меры поддержки»,

— сказал глава региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с генеральным директором компании по производству холодильного оборудования Aucma Co., Ltd, председателем Aucma Import and Export Co., Ltd Ван Инфэнем возможности сотрудничества. Одним из перспективных направлений взаимодействия могут стать поставки техники и локализация производства на Южном Урале. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.Во время визита делегацию во главе с Алексеем Текслером познакомили с производственными мощностями концерна по производству холодильного оборудования.Компания Aucma входит в крупнейший южно-азиатский концерн, который производит полный спектр холодильного оборудования. В качестве хладагента используют экологически безопасный фреон. Вся продукция сертифицирована согласно требованиям международного и российского стандартов качества. По качеству и объему выпуска холодильного оборудования Aucma занимает лидирующее место в Юго-Восточной Азии.Китайская продукция может заменить производителей холодильного оборудования из недружественных стран. Локализация производства в Челябинской области позволит компании выйти как на российский рынок, так и на рынки стран Центральной и Средней Азии.Губернатор добавил, что предприятиям, которые инвестируют в регион, оказывают всю необходимую помощь.Алексей Текслер пригласил делегацию Aucma посетить Челябинскую область, чтобы оценить все возможности по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.